Чехія закликає РФ припинити незаконну окупацію території України, - МЗС країни
Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) Чехії із нагоди 7-ї річниці окупації Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В окупованому Криму порушують основні права людини і громадянина. Відкривають політично мотивовані судові процеси проти активістів демократії, цілеспрямовано обмежують права кримських татар та інших національних меншин", - сказано в заяві.
У МЗС наголоують, що мілітаризація Кримського півострова і обмеження вільного судноплавства в Керченській протоці та Азовському морі грубо порушують міжнародне право і загрожують стабільності й безпеці в Європі.
Крім того, через військові дії РФ також відбувається "екологічне спустошення окупованої території і всього регіону".
"Чеська Республіка, навіть з урахуванням свого історичного досвіду, не визнає анексію і разом із державами-членами ЄС і НАТО та іншими міжнародними партнерами рішуче засуджує її. Ми висловлюємо нашу беззастережну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - резюмують у чеському МЗС.