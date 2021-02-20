Чехія закликає РФ припинити незаконну окупацію території України, - МЗС країни

Чеська Республіка закликає РФ припинити порушення прав людини в Криму, звільнити політичних в'язнів на півострові, дотримуватися норм міжнародного права і покласти край незаконній окупації території України.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) Чехії із нагоди 7-ї річниці окупації Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В окупованому Криму порушують основні права людини і громадянина. Відкривають політично мотивовані судові процеси проти активістів демократії, цілеспрямовано обмежують права кримських татар та інших національних меншин", - сказано в заяві.

У МЗС наголоують, що мілітаризація Кримського півострова і обмеження вільного судноплавства в Керченській протоці та Азовському морі грубо порушують міжнародне право і загрожують стабільності й безпеці в Європі.

Крім того, через військові дії РФ також відбувається "екологічне спустошення окупованої території і всього регіону".

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"Чеська Республіка, навіть з урахуванням свого історичного досвіду, не визнає анексію і разом із державами-членами ЄС і НАТО та іншими міжнародними партнерами рішуче засуджує її. Ми висловлюємо нашу беззастережну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - резюмують у чеському МЗС.