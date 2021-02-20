Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу
Як з'ясувалося під час огляду спиртзаводу, на підприємстві відсутнє цінне обладнання, зокрема котли, вентилятори, вологоміри, а об'єкти нерухомості не відповідали опису, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Тож станом на дату подання позову проданий позивачеві об'єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі", - йдеться у рішенні Господарського суду Києва від 11 січня 2021 року.
Як наслідок, суд задовольнив прохання інвестора призупинити операцію, яка обіцяла принести до державного бюджету України 144 млн. грн.
"Інвестувати в Україну виявилося не так просто. Ключова складність у тому, що заявлені на приватизацію об'єкти не відповідають тому, що там є насправді. Ми дуже засмучені, що партнерство щодо цього проєкту доводиться починати в суді. Але ми маємо перестрахуватися. Ми не відмовляємося від придбання лота. Просто хочемо ясності", - каже співвласник СП "Zernoff" Юрій Дячук.
Також минулого тижня ще один потенційний інвестор, ТОВ "Регіон комплект" (переможець аукціону з приватизації Кобиловолоцького заводу ДП "Укрспирт"), змушений був відмовитися від угоди через борги самого "Укрспирту".
"За таких обставин законні права покупця набути права власності на придбане майно можуть бути відтерміновані на невизначений термін через боргові зобов'язання самого ДП "Укрспирт" перед третіми особами, не зазначеними в договорі купівлі-продажу. У зв'язку з цим вимагаємо розірвати договір малої приватизації об'єкта ДП "Укрспирт" і повернути гарантійний платіж у розмірі 2,5 млн грн", - йдеться в офіційному листі компанії до Фонду держмайна України.
Активна приватизація заводів ДП "Укрспирт" почалася у вересні 2020 року. Це сталося після того, як наприкінці 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує державну монополію на виробництво спирту.