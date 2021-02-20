Новини • Агресія Росії проти України

Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС

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Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС
Від початку поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і снайперської зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне.

"З мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська вели вогонь поблизу Новгородського. Тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних сил України, а й будинки місцевих жителів. Унаслідок обстрілу було пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж і газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає", - підкреслюється в повідомленні.

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід. ФОТОрепортаж

Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблизу населених пунктів Попасна та Катеринівка.

"На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь", - підкреслюють у штабі.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

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Топ коментарі

  • Люцифер
    С начала суток 5 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из артсистем 122-го калибра вблизи Пивденного, - ООС - Цензор.НЕТ 3487
  • Frol Fedoroff
    минометы 122 калибра давно должны были быть убраны с передовой. Или "должны" распространяется только на ВСУ?
  • Ksenia VB
    Знаєте, тут можна вигадати все що завгодно.
    Наприклад, по ЗСУ шмаляли 120, а вони відстрілювались автоматами.
    Це вважається за атвєтний агонь ?
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