Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС

Від початку поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і снайперської зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне.

"З мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська вели вогонь поблизу Новгородського. Тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних сил України, а й будинки місцевих жителів. Унаслідок обстрілу було пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж і газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає", - підкреслюється в повідомленні.

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Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблизу населених пунктів Попасна та Катеринівка.

"На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь", - підкреслюють у штабі.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.