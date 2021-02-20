Російські окупанти обстрілюють свої позиції з провокаційною метою, - Хомчак

Останнім часом у районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування, відбуваються провокації збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Хомчак підкреслює, що обстріли з боку противника наших позицій, а також мирних населених пунктів навіть на тимчасово окупованих територіях спостерігаються зазвичай напередодні засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, а також після засідань Ради національної безпеки та оборони України щодо ухвалення санкцій за сприяння тероризму тощо.

Він уточнює, що основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.

"Зокрема, сьогодні, 20 лютого, противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.

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Він також стверджує, що ситуація на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил загалом стабільна та контрольована. На ділянках розведення сил і засобів режиму тиші дотримуються.

"Українські військовослужбовці в районі ООС перебувають на сталих позиціях, суворо дотримуються прийнятих домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, особливо щодо гарантій безпеки для відновлення інфраструктури. Підрозділи Об’єднаних сил завжди готові до відкриття вогню у відповідь, якщо є загроза їхньому життю, здоров’ю та для стримування противника від ведення активних дій", - підкреслює головнокомандувач ЗСУ.

"Будь-які звинувачення Збройних сил України в недотриманні ними режиму всеосяжного припинення вогню не мають жодного підґрунтя", - підсумував він.

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