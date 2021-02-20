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Кремль викидає мільярди на будівництво "Північного потоку-2", щоб підірвати безпеку України та євроатлантичної єдності, - Кулеба

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Кремль викидає мільярди на будівництво "Північного потоку-2", щоб підірвати безпеку України та євроатлантичної єдності, - Кулеба
Вартість будівництва "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Але Кремль надалі викидає мільярди. Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи та євроатлантичної єдності. Ми захищали і послідовно захищатимемо енергетичну незалежність Європи від РФ", - написав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    а Австрия и Германия поддерживает русню в этом вопросе......
  • Само Такое
    Ключевое слово ВЫБРАСЫВАЕТ!!!
  • Yaron
    Они сидят одной допой на 2х х*ях.
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