Кремль викидає мільярди на будівництво "Північного потоку-2", щоб підірвати безпеку України та євроатлантичної єдності, - Кулеба
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Вартість будівництва "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Але Кремль надалі викидає мільярди. Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи та євроатлантичної єдності. Ми захищали і послідовно захищатимемо енергетичну незалежність Європи від РФ", - написав Кулеба.