Кремль викидає мільярди на будівництво "Північного потоку-2", щоб підірвати безпеку України та євроатлантичної єдності, - Кулеба

Вартість будівництва "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Але Кремль надалі викидає мільярди. Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи та євроатлантичної єдності. Ми захищали і послідовно захищатимемо енергетичну незалежність Європи від РФ", - написав Кулеба.

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