РФ виділила ще 112,5 млрд руб. на забезпечення водою та інші проєкти в окупованому Криму

Уряд Росії продовжив програму з розвитку окупованих Криму і Севастополя до 2025 року і збільшив обсяг її фінансування з федерального бюджету на 112,5 млрд руб. Один із пріоритетів програми - забезпечення півострова прісною водою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, обсяг загального фінансування програми з усіх джерел збільшено на 116 млрд руб. - до 1,374 трлн руб., обсяг фінансування із федерального бюджету - на 112,5 млрд руб., до 1,303 трлн руб.

Видання зазначає, що продовження "кримської програми" зі збільшенням її фінансового забезпечення анонсував 9 лютого віцепрем'єр Марат Хуснуллін (курирує Крим) на нараді з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним.

Планується збільшити ККД щодо протяжності нових і реконструйованих систем водопостачання на півострові - з 404 до 462,5 км, побудувати опріснювачі морської води загальною потужністю 40 тис. куб. м на добу (по 20 тис. для Криму і Севастополя), побудувати ще один об'єкт портової інфраструктури в окупованому Криму, а також об'єкт культури в Севастополі.

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За оновленою програмою у 2021-2025 роках буде виділено близько 600 млрд руб., за які мають побудувати та реконструювати 550 проєктів, серед яких є і об'єкти, необхідні для "надійного водопостачання" Криму, і об'єкти інфраструктури Кримської залізниці, і під'їзди від автомобільної дороги "Таврида" до Південного узбережжя Криму в чотирисмуговому виконанні, повідомив віцепрем'єр Хуснуллін (цитата з пресрелізу Мінекономрозвитку Росії від 20 лютого). Мінекономрозвитку є замовником-координатором "кримської програми".

Нагадаємо, з опівночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.