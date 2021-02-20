Велика Британія надасть 168 тисяч фунтів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС

Велика Британія оголошує про запуск нового проєкту, націленого на поліпшення життя українців, які мешкають у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС держави.

"Місія ООН із моніторингу дотримання прав людини за минулий рік отримала від Великої Британії майже 700 000 фунтів стерлінгів на проведення важливої ​​роботи з моніторингу та висвітлення порушень прав людини з боку Росії в Криму.

Через сім років після того, як Росія незаконно окупувала Крим і почала свою кампанію щодо мілітаризації півострова, Велика Британія знову заявляє про свою незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також її громадян, на життя яких вплинула російська агресія.

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У день сьомої річниці незаконної окупації Криму Велика Британія оголошує про фінансування нового проєкту щодо полегшення доступу до життєво важливих послуг для українців, які мешкають у Криму. Велика Британія виділила 168 000 фунтів стерлінгів на цей проєкт підтримки місцевих адміністративних структур у сусідній із Кримом Херсонській області, завдяки якому всі, хто потребує, зможуть відвідувати місцеві госпіталі й отримувати українські паспорти", - йдеться в публікації.

Велика Британія також вітає нову міжнародну "Кримську платформу", яка об'єднає зусилля міжнародної спільноти, що підтримує повернення Криму Україні.

"Велика Британія закликає Росію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають під вартою в Криму і в Росії. Наразі відомо, що їх понад100 осіб і їх часто утримують у переповнених приміщеннях і антисанітарних умовах, а також вони не отримують доступу до належного медичного лікування", - заявляють у МЗС.

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