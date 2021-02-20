Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ

Керівництво Служби безпеки України намагалося пом'якшити санкції, які Рада національної безпеки планувала запровадити проти восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука.

Але Рада підтримала жорсткіший варіант, повідомили ZN.UA члени РНБО, передає Цензор.НЕТ. Про це стало відомо після виходу указу і додатків до нього.

Згідно з пропозиціями СБУ, винесеними на засідання РНБО 19 лютого, передбачалося запровадження лише п'яти видів санкцій:

- блокування активів - тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

- обмеження торгових операцій;

- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

- повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти.

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Однак секретар РНБО Олексій Данілов запропонував додатково ще сім санкцій. Під час голосування було озвучено пропозицію затвердити рішення, включивши пропозицію, що пролунала. Як наслідок, було додано ще сім санкцій, а саме:

- обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах;

- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

- заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;

- інші санкції, що відповідають принципам їхнього застосування, встановленим цим законом.

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Отже, список санкцій розширили до 12 пунктів.

Нагадаємо, голова СБУ Іван Баканов, коментуючи результати засідання РНБО, 19 лютого заявив, що рішення про запровадження санкцій щодо окремих осіб ґрунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України. Це стосується, зокрема, документування протиправного механізму поставки вугілля з тимчасово окупованої території у РФ і Україну.

Окремо Служба безпеки України рекомендувала розширити запроваджені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які здійснюють польоти в Російську Федерацію, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.

Баканов пояснив, що після запровадження перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA вживають терміновіих юридичних заходів, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити компанії з обслуговування, тобто вводять інших юридичних осіб.

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