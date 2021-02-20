Україна найближчим часом отримає 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 індійського виробництва, - посольство

Індія надасть Україні перший транш з 500 тис. доз вакцин проти COVID-19 власного виробництва найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Індії в Україні.

"Найближчим часом з Індії в Україну буде доставлено перший транш у розмірі 500 тис. доз вакцини CoviShield (під цим брендом випускають вакцину, розроблену Оксфордським університетом із компанією AstraZeneca. - Ред.), виробленої в Індії, виробництва Serum Institute India. Ці вакцини дозволять Україні почати кампанію громадської вакцинації на території всієї країни", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, Україна стала однією з перших країн, які отримали індійську вакцину в лютому.

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Також повідомляється, що очікується поставка більшої кількості індійської вакцини. "Це допоможе не лише забезпечити благополуччя, а й відновити багато секторів економіки, які значно постраждали через COVID-19, і повернути кошти для прожиття тисячам людей", - зазначили в посольстві.

Крім того, в пресслужбі підкреслили, що ця поставка вакцини є ще одним прикладом тієї важливої ​​ролі, яку відіграє індійська фармацевтична промисловість у гарантуванні безпеки здоров'я в Україні.

Нагадаємо, 15 лютого в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину шведсько-британської компанії AstraZeneca для екстреного застосування. Під час досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації зазначили, що вона підходить для небагатих країн через прості вимоги до зберігання.

Для проведення першого етапу вакцинації буде сформовано 600 мобільних бригад. Вже набрано понад 300.

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