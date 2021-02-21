Порошенко: Підтримую рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука і закликаю ВР ухвалити закон про відповідальність колаборантів

Санкції проти нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука - політичне рішення, яке відповідає національним інтересам.

Про це йдеться в заяві народного депутата, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, опублікованій пресслужбою політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтримую рішення РНБО і оприлюднений в суботу указ президента про застосування санкцій щодо Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам. Високо оцінюю роботу спецслужб, яким вдалося зібрати докази протиправних дій зазначених підсанкційних осіб і дати підстави для важливих ухвал Ради нацбезпеки та оборони.

Очікую від СБУ та ГПУ негайних процесуальних дій щодо народних депутатів, які потрапили під санкції, а саме: подання до суду щодо обрання запобіжного заходу, який не може бути іншим, ніж арешт", - підкреслює Порошенко.

Читайте також: Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ

Він також закликав депутатів фракції "Слуга народу" та інші політичні сили розглянути як першочергові законопроєкти "ЄС" про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, а також щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну.

"Це дозволить зупиняти антиукраїнську діяльність не лише окремих політиків, але й політичних партій на кшталт ОПЗЖ", - упевнений Порошенко.

Він звернувся до профільної Нацради з проханням позбавити ліцензії телеканал "Наш", "який став головним рупором російської пропаганди після закриття каналів Козака-Медведчука".

"Висловлюю, однак, жаль із приводу того, що рішення щодо Медведчука Офіс президента супроводжує брудною кампанію проти мене особисто, поширюючи фейки, які не мають нічого спільного з реальністю. Доручаю адвокатам підготувати правову основу для позовів проти тих, хто поширює брехню та дезінформацію щодо мого ставлення особисто до Медведчука та ОПЗЖ. Нагадую, що потужним бізнесменом Віктор Медведчук став ще за президентства Кравчука, а у велику політику повернувся за президентства Зеленського на дострокових парламентських виборах 2019 року і місцевих 2020-го. Раджу не забувати, що нове керівництво Генеральної прокуратури спустило "на гальмах" кримінальну справу проти Медведчука за статтею "державна зрада", яку на початку 2019 року тодішня ГПУ порушила за заявою Ради національної безпеки та оборони. Тішу себе надією, що перші і поки єдині за два роки державницькі рішення цієї влади віщують її поступовий відхід від хибної політики "яка різниця" і від курсу на умиротворення агресора", - резюмував політик.

Читайте також: Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників (оновлено)

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.