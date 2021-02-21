Температура на наступному тижні буде переважно плюсова, - Укргідрометцентр
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує Цензор.НЕТ.
На Лівобережжі країни місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця; на Правобережжі подекуди туман.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, на Прикарпатті, у східних та Сумській областях 5-10° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті 4-9° тепла.
22-23 лютого мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині місцями невеликий сніг.
На дорогах ожеледиця, на Правобережжі місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу (на Прикарпатті, 23 лютого також у східних та Сумській області 7-12° морозу); вдень 0-5° тепла, у південно-західній частині 6-11° тепла, 23 лютого на Лівобережжі 1-6° морозу.
24 лютого в більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях, вдень також у східних, 25 лютого вночі у східній, південній частині та більшості центральних областей, вдень на південному сході країни невеликі опади; на решті території без істотних опадів.
Температура 24-25 лютого у східних, Чернігівській та Сумській областях вночі 10-16° морозу, вдень 5-11° морозу; у західних областях вночі близько 0°, вдень 4-10° тепла (на Закарпатті 25 лютого і Прикарпатті до 13°); на решті території вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла (на Одещині 4-10° тепла).
У Києві в неділю хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
На Київщині вночі також місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.
22-23 лютого мінлива хмарність. Без опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
24-25 лютого без істотних опадів.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.