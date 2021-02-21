Температура на наступному тижні буде переважно плюсова, - Укргідрометцентр

Погода в Україні покращиться вже 21 лютого: буде хмарно з проясненнями.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує Цензор.НЕТ.

На Лівобережжі країни місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця; на Правобережжі подекуди туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на Прикарпатті, у східних та Сумській областях 5-10° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті 4-9° тепла.

22-23 лютого мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині місцями невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця, на Правобережжі місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура вночі 1-6° морозу (на Прикарпатті, 23 лютого також у східних та Сумській області 7-12° морозу); вдень 0-5° тепла, у південно-західній частині 6-11° тепла, 23 лютого на Лівобережжі 1-6° морозу.

24 лютого в більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях, вдень також у східних, 25 лютого вночі у східній, південній частині та більшості центральних областей, вдень на південному сході країни невеликі опади; на решті території без істотних опадів.

Температура 24-25 лютого у східних, Чернігівській та Сумській областях вночі 10-16° морозу, вдень 5-11° морозу; у західних областях вночі близько 0°, вдень 4-10° тепла (на Закарпатті 25 лютого і Прикарпатті до 13°); на решті території вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла (на Одещині 4-10° тепла).

У Києві в неділю хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

На Київщині вночі також місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

22-23 лютого мінлива хмарність. Без опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

24-25 лютого без істотних опадів.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.