Постанова ВР показала, що влада розуміє важливість Революції Гідності, але жодної ідеалізації не потрібно в цьому випадку, - Дробович

Постанова Верховної Ради, яке визначає Революцію Гідності як один з ключових моментів для української держави, є сигналом того, що влада розуміє важливість Майдану.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.

"Наукову дискусію в Україні ніхто не може зупинити, і це не потрібно робити. Звісно, потрібно вивчати всі обставини подій – історичні, культурологічні, юридичні, які відбулися 20 лютого 2014 року. Музей Революції Гідності, власне, і є тією платформою для цієї дискусії. Там є і щорічний науковий форум, і в майбутньому в експозиції буде місце для критичного осмислення всіх подій, критичного з точки зору, що це значить грецькою мовою – "зважувати", розважливе судження", - розповів Дробович.

Глава УІНП зазначив, що "жодної ідеалізації не потрібно в цьому випадку"."Але всі ми одностайні в тому, що ця заява є важливим сигналом, що держава розуміє значення Революції Гідності як події, яка відстояла нашу свободу і гарантувала нам ті права громадянина, які сповідують всі європейські країни", - додав він.

Нагадаємо, напередодні 7-ї річниці розстрілів на Майдані Верховна Рада своєю постановою оголосила Революцію Гідності виразом національної ідеї свободи й засудила дії експрезидента Віктора Януковича. "За" проголосували 295 нардепів, проти - 17 нардепів ОПЗЖ, а також "слуга народу" Максим Бужанський.

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