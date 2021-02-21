Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС
За минулу добу, 20 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Згідно з даними штабу, по українських позиціях неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї.

Поблизу Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Об’єднаних сил, а й будинки місцевих жителів. Так, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Від початку поточної доби, 21 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.

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Ворог за добу сім разів порушив режим тиші на Донбасі. Найманці РФ били з 122-мм артсистем і снайперської зброї, втрат немає, - штаб ОС 01

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Топ коментарі

  • Люцифер
    Проклинай Путина
    Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4046

    Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1336
  • 5 копійок
    Позвали війну до себе, а думали що вона буде десь там.
  • Senator S 01a656ec
    Во Владивостоке и Хабаровске острая нехватка бензина керосина дизтоплива...очереди достигают 5 км... Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1804Бензоконка долбанная
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