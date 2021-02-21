У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що правий двигун вийшов з ладу після вильоту з аеропорту Денвера. Пілоту вдалося розвернути літак та здійснити успішну посадку на летовищі.

Wow! Mark Moskovics’ Ring camera caught the moment this piece of debris came crashing down in his neighborhood in Broomfield. You can also hear other pieces coming down off-screen @CBSDenver pic.twitter.com/bnQI4MVGSo — Conor McCue (@ConorMcCueTV) February 20, 2021

На борту лайнера перебував 231 пасажир, а також 10 членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.

Водночас уламки двигуна вже почали виявляти в межах Брумфілда, на території житлових будинків.

Правоохоронці закликали мешканців міста не торкатися шматків двигуна і відразу повідомляти про знахідку правоохоронців.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. На борту перебували 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Раніше стало відомо, що Канада планує відновити польоти літаків Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи з участю таких лайнерів.









Фото: Broomfield Police/ Twitter