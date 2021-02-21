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У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що правий двигун вийшов з ладу після вильоту з аеропорту Денвера. Пілоту вдалося розвернути літак та здійснити успішну посадку на летовищі.

На борту лайнера перебував 231 пасажир, а також 10 членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.

Водночас уламки двигуна вже почали виявляти в межах Брумфілда, на території житлових будинків.

Правоохоронці закликали мешканців міста не торкатися шматків двигуна і відразу повідомляти про знахідку правоохоронців.

У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район 01

Нагадаємо, на початку січня 2021 року літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. На борту перебували 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Раніше стало відомо, що Канада планує відновити польоти літаків Boeing 737 MAX. Раніше польоти були припинені через дві катастрофи з участю таких лайнерів.

У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район 02
У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район 03
У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район 04
У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район 05
Фото: Broomfield Police/ Twitter

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Топ коментарі

  • Igor Lemke dd5e2437
    Пiлот красавчеГ !Респект
  • Біле Пальто
    Купа людей матиме другий День Народження. Пілотам- респект!
  • Zelya Vsyo
    Абрам, сколько стоит атомная бомба?
    - Я думаю, не меньше миллиона.
    - Вот бы к нам на огород упала! В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 2021
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