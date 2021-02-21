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В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб

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В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб
Станом на ранок 21 лютого виявлені 4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу:

-госпіталізовано – 2 445 осіб;

-летальних випадків – 58;

-одужало – 1 557 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 27 188 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 304 456 осіб;

-одужало – 1 146 073 особи;

-летальних випадків – 25 103;

-проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

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В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб 01
В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб 02
В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб 03

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Топ коментарі

  • Shu Shu
    Обещали вакцинацию в декабре и 20 млн. доз вакцин, вместо этого Буковель на лыжах во время карантина и земарадер Степанов везет из индии 500 тыс. в конце февраля. И не факт, что ведь еще и довезет. Этот зебарыга по дороге и эту индийскую продаст на дозаправке самолета, в какой нибудь Бангладеш.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    сьогодні День рідної Мови... підтягуйтесь браття - цілий день на мові !!! слабо?
    по темі :
    перехворівшему у легкій формі стєпашкє, як і преЗЕ з друзяками-керівниками Держави якось пофіг... що там і де і скільки... статистика взята зі стелі...вакцину взяти ніде...гроші десь пішли - шукають офшор відпочити...ось і вся робота - про людей турбота...
  • Александр Глазков
    в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281).

    Боюсь подумать, что будет, когда подключаться города миллионники. Такие как Харьков на пример. Ехал вчера за город в электричке. В вагоне все без масок. Всем пох.... Расслабились. Или без мозгов. А может и то, и другое. Хотя ошибаюсь, был один в маске "идиот". Это был я.
    Остальные все дюже "вумные". В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 5343
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