В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.
Також за минулу добу:
-госпіталізовано – 2 445 осіб;
-летальних випадків – 58;
-одужало – 1 557 осіб;
-здійснено тестувань за добу – 27 188 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 086).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 1 304 456 осіб;
-одужало – 1 146 073 особи;
-летальних випадків – 25 103;
-проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.