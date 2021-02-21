Став відомий перелік юросіб, які потрапили під санкції РНБО. Серед них Sportmaster і "Біотек". ДОКУМЕНТ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в додатку № 2 до рішення РНБО України від 19 лютого про введення санкцій, розміщеному на сайті ОП.
Так, щодо "Спортмайстера" згідно з указом президента Володимира Зеленського, починає діяти повна заборона на здійснення торгових операцій, заборона на транзит ресурсів, польотів і перевезень територією України, заборона на виведення капіталів за межі України, а також заборона на ввезення продукції Sportmaster Operations Pte безпосередньо компанією або із залученням представників інших держав.
Довідка: Компанія Sportmaster Operations Pte розташована в Сінгапурі. Вона володіє однойменною мережею магазинів спортивних товарів у Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї, Польщі та Україні. В Україні працюють близько 30 магазинів мережі в 15 містах.
Крім того, в переліку підсанкціонних юросіб виявилися "Севастопольський національний технічний університет" і фармацевтичний холдинг "Біотек".
З повним списком юросіб, щодо яких запроваджено обмеження, можна ознайомитися опублікованому нижче документі:
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.