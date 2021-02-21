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Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли

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Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі "втратила вулиці": У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська визнала, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал"Белсат" в телеграмі.

Так, напередодні візиту до Швейцарії Світлана Тіхоновська дала інтерв'ю місцевій газеті Le Temps, де вона, серед іншого, заявила наступне: "Ми мусимо визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестувальників - у них є зброя, у них є сила, тому зараз здається, що ми програли".

При цьому Тіхановська додала, що структури для "завтрашньої боротьби" вже створюються.

Нагадаємо, раніше Тіхановська  представила "стратегію перемоги білорусів".

Тіхановська заявила, що опозиція Білорусі втратила вулиці: У режиму є зброя і сила, зараз здається, що ми програли 01

Топ коментарі

  • SANDY
    а скільки можна хороводи водити по вихідних? які акції - такий і результат
  • Sophia-Maria Duglass
    Когда лидер - дурак , тогда и проиграли
    Даже никто булыжник в руки с мостовой не взял - цветочки и поцелуи .
    Победы без крови не бывает , к сожалению . Бо Тираны держатся за власть зубами
  • Sophia-Maria Duglass
    Нееть
    Я хорошо помню как побили студентов
    И Киев встал на дыбы - 500 000 утром вышло на Майдан .

    Не в Европе дело . Тихановская не лидер . Не умеет собрать коллектив единомышленников , не смогла создать СМИ для оппозиции .
    Зато на украинском Цензоре белорусы учат украинцев как жить 😀😀😀
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