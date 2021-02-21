Пожежа в 5-поверховому житловому будинку в Черкасах. 8 людей евакуйовано, 2 - госпіталізовано, - ДСНС

Пожежники ДСНС врятували 8 осіб під час ліквідації пожежі в 5-поверховому житловому будинку на вул. Чорновола у Черкасах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними рятувальників, 20 лютого близько 20:40 диспетчер Центру управління в надзвичайних ситуаціях отримала виклик про те, що на третьому поверсі п`ятиповерхового будинку на вулиці Чорновола виникла пожежа.

На місце події прибули рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, які у складі ланки газодимозахисників врятували із палаючої квартири 2-х чоловіків.

Врятованих із травмами різної тяжкості госпіталізовано до лікарні. Водночас, за допомогою автодрабини вогнеборці евакуювали шістьох людей із квартири на верхньому поверсі, серед них двоє дітей. О 20:45 пожежу локалізовано, о 20:50 – ліквідовано. Причина виникнення загорання нині встановлюється.

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