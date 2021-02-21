Яма стала ще глибшою, продовжуємо протидіяти владі РФ, - посол США в Росії Салліван про відносини між країнами

Відносини між Сполученими Штатами і Росією за останні роки не стали кращими.

Про це посол США у РФ Джон Салліван заявив телеканалу "Настоящее время" в інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У цих відносинах з'явилися нові проблеми... Ідеться про справу [опозиціонера Олексія] Навального, чи про втручання у вибори, чи про ситуацію в Білорусі – це постійні проблеми, яких так і не вирішили. Тож ситуація не покращала", – сказав він.



Американський дипломат згадав, як колишній державний секретар США Рекс Тіллерсон говорив, що його завдання – взаємодіяти з російською владою.



"Він зустрічався із президентом [РФ Володимиром] Путіним, міністром закордонних справ [Сергієм] Лавровим. Він казав: "Ми в ямі, ми вирили собі глибоку яму, і нам потрібно припинити в неї зариватися". Із 2017-го ця яма стала ще глибшою, а протягом минулого року додалося ще кілька речей, які негативно впливають на наші відносини", – пояснив Салліван.



Він зазначив, що є сфери, в яких "склалися продуктивні взаємини" Москви і Вашингтона.



"Ми й надалі твердо стоятимемо на своєму і протидіятимемо владі Росії у випадках, коли наші інтереси і цінності розходяться з діями російського уряду. Наприклад, у ситуації з уже довготривалою проблемою Криму, України або останніх подій", – підкреслив посол США у РФ.



Відносини США та РФ зіпсувалися після захоплення Криму і початку війни на Донбасі у 2014 році. Зокрема, Вашингтон ввів і періодично розширював санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України.

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