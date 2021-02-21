За добу через COVID-19 у Києві померли 6 осіб, видужали - 21, виявлено 200 нових випадків, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу, 20 лютого, зафіксовано 200 нових випадків коронавірусу. Всього підтверджених випадків у столиці - 134 506.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в тeлеграмі.

Так, захворіли: 111 жінок, у віці від 19 до 82 років, 78 чоловіків, у віці від 19 до 88 років, 6 дівчаток, у віці від 6 до 16 років і 5 хлопчиків від року до 10 років.

Також зафіксовано 6 летальних випадків від вірусу (всього 2573), госпіталізовано 73 пацієнтів.

За добу коронавірус подолала 21 особа (всього 91 803)

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (51), Подільському (30) і Деснянському (26) районах.

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