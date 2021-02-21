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Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями. ВIДЕО

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В індійському місті Пуне почалося відвантаження першої партії вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield), призначеної для України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом  МОЗ", - зазначив міністр.

Він уточнив, що зараз вакцина транспортується в Мумбаї.

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"Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України. Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", - уточнив він.

Він також зазначив, що Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

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Топ коментарі

  • mike sa 5f5cce93
    Отже, вакцини Пфайзер - не буде.
    Сіновак - не буде.
    АстраЗенека - не буде!
    Буде індійський шмурдяк Covishield, в якого ще не завершені випробування.
    Доженемо і переженемо Зімбабве - нащо нам Порошенко з його Європою?!
    Д.Калинчук (Вовнянко)
  • mike sa 5f5cce93
    Вакцина CoviShield, за яку домовився Степанов - це індійський дешевий аналог AstraZeneca, який не пройшов всіх етапів випробовування.
    Індія відправляє його як подарунки в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму.
    По суті, використовують країни 3-го світу для тестування своєї вакцини.
    Цікаво, скільки відмиють «Слуги» на закупці «подарунків», які не пройшли випробовування?
    І якого хріна українці повинні стати піддослідними кроликами?
    Ігор Савчук
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Степанов в Индии проконтролировал отгрузку первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield): Она прибудет в Украину уже на днях - Цензор.НЕТ 5434

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