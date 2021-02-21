У Херсоні рекламували поїздки в Москву для вакцинації "Супутником V", - ЗМІ

Один із херсонських засобів масової інформації рекламував на своєму сайті поїздки в Росію для щеплення забороненим в Україні "Супутником V".

Інформація про вакцина-тури в Росію з'явилася на херсонському ресурсі Херсон Онлайн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24. Наразі статтю вже видалено, але залишилися скриншоти.

У статті йшлося, що українці можуть поїхати в Москву і зробити щеплення "Супутником V". У матеріалі також було вказано місця, де саме в столиці країни-агресора можна вакцинуватися.

Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко повідомив у фейсбуці, що звернувся в Службу безпеки України з цього приводу. За його даними, правоохоронці вже втрутилися, а реклама "вакцина-турів" зникла.

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Видання нагадує, що російська вакцина "Супутник V" в Україні не зареєстрована і заборонена для щеплення.

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