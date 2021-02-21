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У Херсоні рекламували поїздки в Москву для вакцинації "Супутником V", - ЗМІ

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Один із херсонських засобів масової інформації рекламував на своєму сайті поїздки в Росію для щеплення забороненим в Україні "Супутником V".

Інформація про вакцина-тури в Росію з'явилася на херсонському ресурсі Херсон Онлайн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24. Наразі статтю вже видалено, але залишилися скриншоти.

У статті йшлося, що українці можуть поїхати в Москву і зробити щеплення "Супутником V". У матеріалі також було вказано місця, де саме в столиці країни-агресора можна вакцинуватися.

У Херсоні рекламували поїздки в Москву для вакцинації Супутником V, - ЗМІ 01

Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко повідомив у фейсбуці, що звернувся в Службу безпеки України з цього приводу. За його даними, правоохоронці вже втрутилися, а реклама "вакцина-турів" зникла.

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Видання нагадує, що російська вакцина "Супутник V" в Україні не зареєстрована і заборонена для щеплення.

У Херсоні рекламували поїздки в Москву для вакцинації Супутником V, - ЗМІ 02

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Да пусть бы ехали! Нормальные бы не поехали а эти мож быстрее сдохнут
  • Речь Брежнева
    ******** нет покоя )))) Тут думаешь как отмазаться если потребуют справку о вакцинации )))) а дебилы добровольно неизвестно куда и от чего тебе биоотрраву шлепнут готовы бабки платить В Херсоне рекламировали поездки в Москву для вакцинации "Спутником V", - СМИ - Цензор.НЕТ 7334 Вирус мутирует как грипп каждые 4-6 месяцев В Херсоне рекламировали поездки в Москву для вакцинации "Спутником V", - СМИ - Цензор.НЕТ 871
  • fedjka - fedjka
    ну и зачем припятствовать - мозгов нема, пускай едут. Ведь если разум материнским молоком не впитали, то палкой потом не загонишь. Пусть едут и если ещё не будет ехать назад, то это же прилестно.
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