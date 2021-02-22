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Окупанти намагаються залучити школярів та дорослих кримчан до "свята" 23 лютого, - Чубаров

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Окупанти намагаються залучити школярів та дорослих кримчан до "свята" 23 лютого, - Чубаров
В окупованому Криму школярів і доросле населення намагаються залучити до святкування російського "Дня захисника Вітчизни".

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти і їхні лакеї в ці дні вдаються до безпрецедентних зусиль для того, щоб залучити не тільки школярів, а й доросле населення в святкування так званого "дня захисника вітчизни". Російські окупанти чомусь впевнені, що , кримські татари та етнічні українці, не знають ані власної історії, ані історії інших поневолених Москвою народів", - написав він.

Чубаров нагадав, що правду про свою історію українці почали дізнаватися ще 30 років тому.

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"Сьогодні важко уявити, що знайдуться такі собі манкурти, які в день вбивства Номана Челебіджихана та насильницького вигнання братніх чеченського та інгушського народів, відмічатимуть разом з російськими окупантами "свято", приурочене вбивцям", - упевнений глава Меджлісу.

Окупанти намагаються залучити школярів та дорослих кримчан до свята 23 лютого, - Чубаров 01

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Топ коментарі

  • Alex P.
    В отелях Турции владельцы устали бороться с рашнявыми ВОРАМИ , которые воруют полотенца !
    Один владелец отеля заказал полотенца с надписями : КРЫМ - ЭТО УКРАИНА ! и СЛАВА УКРАИНЕ !
    С тех пор кражи прекратились !
  • 5 копійок
    Дідиваівалє. Ватостополь.

    Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5307
  • атеїст ПЦУ
    7 yrs ago, russia invaded Ukraine. These two nations, once close, will never be able to look each other in the eye without thinking of the gut-wrenching, fascist trick Putin pulled when Ukraine was weak

    Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2558
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