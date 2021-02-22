Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області

На Городищині чоловік відгриз крапельницю у "швидкій" і напав на медиків з кулаками.

Про це Суспільному повідомила речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок, інформує Цензор.НЕТ.

Приблизно о 12 годині 21 лютого чоловікові, який був непритомним, викликали швидку допомогу в село Старосілля на Городищині.

За словами речниці, на місці фельдшерка прийняла рішення про госпіталізацію 40-річного чоловіка.

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В автомобілі швидкої, коли медик ставила крапельницю, пацієнт прийшов до тями. Спершу він перегриз крапельницю, тоді вистрибнув з автівки. Вживаючи нецензурні слова, чоловік почав бити по автомобілю і хотів вдарити фельдшера.

За жінку заступився водій. Тоді пацієнт з погрозами розправи накинувся з кулаками до водія.

Фельдшерка викликала поліцію. Бригада написала заяви.