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"Північний потік-2" загрожує безпеці ЄС і вбиває клин між союзниками, - глава МЗС Польщі Рау

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"Північний потік-2" загрожує безпеці ЄС і вбиває клин між союзниками, - глава МЗС Польщі Рау
Глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау подякував американській сенаторці Джинн Шехін за її позицію щодо "Північного потоку-2" та активність у напрямку блокування проєкту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я дякую, вельмишановна пані сенатор, за вашу лідерську роль у підході до надзвичайно важливого питання, яке стало випробуванням для європейських союзників та партнерів Сполучених Штатів Америки. "Північний потік-2" загрожує нашій енергетичній безпеці й вже вбив клин між союзників. Не можна допустити, щоби це питання не підлягало постійному контролю", – написав у Twitter Рау у відповідь на твіт Шехін. Вона висловила підтримку діям президента США в напрямку блокування будівництва газопроводу "Північний потік-2" і впевненість, що "необхідно зробити набагато більше". "Сподіваюся, що адміністрація зробить додаткові кроки, щоб усунути загрози, які для нашого трансатлантичного співтовариства представляє Кремль, реалізуючи проєкт цього газопроводу", - закликала сенаторка.

Нагадаємо, понад 94% будівництва трубопроводу "Північний потік-2" вартістю 10 млрд євро вже завершено. Зараз не вистачає лише приблизно 150 км, тобто по 75 км ліній. Після запровадження санкцій США російська сторона проводить роботи щодо завершення будівництва власними силами.

У водах Данії, за даними місцевих чиновників, роботи будуть завершені до кінця травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор "Північного потоку-2" знову запросив дозвіл на роботи у водах Німеччини, - dpa

Ділянка в німецькій ексклюзивній економічній зоні, де все ще треба прокласти труби, становить 16,5 кілометра.

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Топ коментарі

  • атеїст ПЦУ
    Да ты не переживай ты так за цивилизованные страны, для начала попробуй вычистить дырку в земле и говно за заваленком в своём щитовом бараке на мухосранск. ру
  • атеїст ПЦУ
    17. Для розуміння: санкції не були метою Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду" А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту не зробивши

    18. І забув ще одне: А де ж ті підори, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес? Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них?

    19. Прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і їбанути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл То де це все? Ниці брехливі русняві клоуни

    20. Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані дИбіли, так

    "Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 9920
  • атеїст ПЦУ
    21. Там важливим є пункт який передбачає блокування активів Відтепер дійсно, Марченко не зможе зняти з банку свої власні кошти, не зможе продати будинок, авто, частку в фірмі Це є так З першого погляду, так Але їх основна ком.нерухомість, як я вже показував, оформлена на фірми

    22. Але, якщо ви уважно дивились декларацію Медведчука, то їхні гроші в банках лежать в одному банку (який очевидно належить їм) і я впевнений, що до моменту введення санкцій грошей на їх рахунках вже не було Тим більше Зеля дав їм ще додатковий день з моменту рішення до підпису

    23. Тобто, все що РЕАЛЬНО заборонили Марченко з медведчуком - це продавати те що вони не збирались продавати: свою хату, свої частки в бізнесі і тд

    24. На їхній бізнес на їхні реальні доходи ці санкції НІЯК не впливають ВЕСЬ ЇХНІЙ БІЗНЕС ПРАЦЮЄ БЕЗ ЗМІН

    25. То ж повертаємося до інформаційної вакханалії навколо цього рішення.
    Нам кажуть, що 2 терористів з сім'ї медведчуків фінансують війну І не роблять нічого щоб це фінансування хоча б обмежити, не кажучи вже про його унеможливлення
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