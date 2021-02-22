"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки

Найближчими тижнями США підготує відповідь Росії на кібератаки через програмне забезпечення SolarWinds. Це будуть не просто санкції, запевнив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CBS News.

Він зазначив, що американське керівництво доручило розвідспільноті додатково попрацювати над цим питанням, щоб більш чітко встановити винних, уточнити, як атака сталася, яким був її масштаб і яких збитків вона завдала.

"Підготовка відповіді потребує тижнів, а не місяців. Ця відповідь міститиме поєднання видимих ​​і невидимих ​​інструментів. І це будуть не просто санкції. Реакція на низку подібних дій потребує більш повного набору інструментів", - сказав Салліван.

Він запевнив, що Білий дім подбає про те, щоб Росія розуміла, де США проводять червону лінію в питанні кібератак.

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13 грудня 2020 року стало відомо, що за Мінфіном США шпигують хакери, відстежуючи внутрішній поштовий трафік відомства, для іноземного уряду. Пізніше з'явилися повідомлення про атаки на ядерне агентство США, владу трьох штатів та Microsoft.

За даними The Washington Post, за атакою стояли хакери з РФ APT29 або Cozy Bear. Однак 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що все під контролем, і це міг бути Китай, а не Росія.

5 січня 2021 року в робочій групі розвідорганів США заявили про можливу причетність до атак Росії.