Євросоюз готує четвертий пакет санкцій щодо Білорусі, - опозиціонер Латушко

Член опозиційної Координаційної Ради Білорусі Павло Латушко заявив, що 22 лютого в Брюсселі буде обговорюватися 4-й пакет санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.

"Нині готується 4-й пакет санкцій, який буде обговорено в Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ буквально завтра. Процедура підготовки санкцій пакету передбачає конфіденційність, проте можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків. Більше того, Євросоюз, діючи доволі обережно в плані санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання комплексного юридичного підходу.

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Варто наголосити, що низка країн ЄС не обмежиться тільки санкціями. Уже створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу, зокрема, вже активно формується відповідна фактологічна доказова база. Ніхто зі злочинців не уникне відповідальності", - повідомив він.

Також, за словами Латушка, "на тлі репресій і зухвалих неправосудних вироків, винесених слугами режиму журналістам і правозахисникам у Білорусі, висловлює свою позицію і Велика Британія, яка синхронізувала з Євросоюзом списки щодо третього пакету, включивши в нього багатьох чиновників і силовиків. Починаючи з 2021 року Велика Британія ухвалює власні санкції, які будуть накладатися нею самостійно".

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"Принципово реагують на порушення диктатором свобод людини в Білорусі і США, які вже розширили свій список санкцій щодо "активістів" режиму до 109 фігурантів відразу ж після того, як стало відомо про новий виток репресій. До списку додано 43 нові прізвища: серед них судді, керівники силових структур, а також академічні керівники, які здійснили репресії щодо студентів за участь у мирних протестах. Поки що це санкції Держдепартаменту, що обмежують в'їзд, однак розглядається питання і санкцій, що накладаються Міністерством фінансів. Також важливо розуміти, що відомства США навмисне не оприлюднюють списки тих осіб, які потрапили під санкції. Людина, що опинилася в цих списках, може бути затримана без попереднього повідомлення про внесення її до санкційного списку.

Весь демократичний світ не погодився з масовими репресіями в Білорусі і підтримує білорусів у їхньому прагненнях побудувати Нову, вільну від брехні і насильства, Білорусь", - додав він.

Нагадаємо, раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів".