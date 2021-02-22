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В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи

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В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи
Станом на ранок понеділка, 22 лютого, виявлено 3206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 02госпіталізовано – 1 443 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 02летальних випадків – 53;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 02одужало – 1 353 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 02здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 07захворіло – 1 307 662 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 07одужало – 1 147 426 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 07летальних випадків – 25 156;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 07проведено ПЛР-тестувань – 6 714 484.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 13

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Топ коментарі

  • атеїст ПЦУ
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  • саша паламарчук
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека - Цензор.НЕТ 9324
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