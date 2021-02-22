В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"3206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 443 особи;
летальних випадків – 53;
одужало – 1 353 особи;
здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 307 662 особи;
одужало – 1 147 426 осіб;
летальних випадків – 25 156;
проведено ПЛР-тестувань – 6 714 484.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях", - розповів Степанов.