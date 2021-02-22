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Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину. СПИСОК обмежень

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Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину. СПИСОК обмежень
В Івано-Франківській області запровадили "червону зону" карантину. Обмеження діятимуть в області з 22 лютого.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, жорсткі обмеження діятимуть щонайменше тиждень, тобто з 22 до 28 лютого.

Так, запроваджено такі обмеження:

- закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на винос;
- розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали мають припинити роботу;
- забороняється проведення культурних і релігійних заходів;
- школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.

Не змінюється:

- школи для дітей 1-4 класу, дитячі садки працюють у звичайному режимі. За бажанням батьків, діти можуть залишатися вдома і вчитися дистанційно;
- транспорт працює так, як і працював;
- промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.

"За такими правилами нам доведеться прожити наступний тиждень. Як тільки будуть якісь зміни - відразу повідомлю на цій сторінці і в своїх соціальних мережах", - зазначив Марцінків.

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Від сьогодні Івано-Франківська область у червоній зоні карантину 01

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Топ коментарі

  • Shu Shu
    Потому, что на нормальную вакцину выделенные деньги, земародеры давно уже по своим зеленым карманам разложили. Успешный бизнес от Зеленкина и Ко. Бизнес на крови.
  • атеїст ПЦУ
    В грудні 2020 Україна заплатила Китаю авансом 964,3 млн. за вакцину. Що Степанов робить в Індії? Де гроші?
  • Богдан Розновець 11562727
    ... так злету - добряче НАГНУЛИ Р.Марценківа - маргелізована Свобода - ЗДУЛАСЬ після ПРОТИВСІХСТВА ... таке ...що ПРАВДА - а чого це Мер Івано-Франківська "РОЗПИСУЄТЬСЯ" за ВСЮ область ..ХТО Його цьому уповноважував ? .. чи це така "подача" від ЦН .. в ЛЮБОМУ випадку ...
    Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права ..


    КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
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