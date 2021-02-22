Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину. СПИСОК обмежень

В Івано-Франківській області запровадили "червону зону" карантину. Обмеження діятимуть в області з 22 лютого.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, жорсткі обмеження діятимуть щонайменше тиждень, тобто з 22 до 28 лютого.

Так, запроваджено такі обмеження:

- закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на винос;

- розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали мають припинити роботу;

- забороняється проведення культурних і релігійних заходів;

- школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.

Не змінюється:

- школи для дітей 1-4 класу, дитячі садки працюють у звичайному режимі. За бажанням батьків, діти можуть залишатися вдома і вчитися дистанційно;

- транспорт працює так, як і працював;

- промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.

"За такими правилами нам доведеться прожити наступний тиждень. Як тільки будуть якісь зміни - відразу повідомлю на цій сторінці і в своїх соціальних мережах", - зазначив Марцінків.

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