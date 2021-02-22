Сьогодні глава МЗС Великої Британії Рааб закличе запровадити санкції проти РФ через порушення прав людини, - The Telegraph
Про це The Telegraph заявило джерело, близьке до ситуації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
За його даними, крім звинувачення в порушеннях прав людини, Рааб повідомить про невиконання міжнародних зобов'язань через відмову Москви виконати вимогу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про звільнення політика Олексія Навального.
"Ми стикаємося з воістину жахливою і шокуючою ситуацією у випадку з Росією - постійним членом Ради Безпеки ООН", - цитує видання уривки із заяви Раабе.
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб зверне увагу на зухвалу у нього занепокоєння ситуацію в Білорусі, М'янмі та КНР.
Рааб повідомить про підтримку поглибленого розслідування РПЛ порушень прав людини в Білорусі після "жорстокого придушення інакомислення президентом" і "сфальсифікованих" виборів у країні.
Міністр також закличе членів ради відреагувати на повідомлення про грубі порушення прав людини в М'янмі і китайському Сіньцзяні.