Сьогодні глава МЗС Великої Британії Рааб закличе запровадити санкції проти РФ через порушення прав людини, - The Telegraph

Сьогодні, 22 лютого, під час засідання Ради з прав людини (РПЛ) ООН міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб планує виступити із закликом вжити заходів щодо РФ, яка винна в порушенні прав людини.

Про це The Telegraph заявило джерело, близьке до ситуації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

За його даними, крім звинувачення в порушеннях прав людини, Рааб повідомить про невиконання міжнародних зобов'язань через відмову Москви виконати вимогу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про звільнення політика Олексія Навального.

"Ми стикаємося з воістину жахливою і шокуючою ситуацією у випадку з Росією - постійним членом Ради Безпеки ООН", - цитує видання уривки із заяви Раабе.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб зверне увагу на зухвалу у нього занепокоєння ситуацію в Білорусі, М'янмі та КНР.

Рааб повідомить про підтримку поглибленого розслідування РПЛ порушень прав людини в Білорусі після "жорстокого придушення інакомислення президентом" і "сфальсифікованих" виборів у країні.

Міністр також закличе членів ради відреагувати на повідомлення про грубі порушення прав людини в М'янмі і китайському Сіньцзяні.

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