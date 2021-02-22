Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 112 млн, кількість жертв досягла 2,47 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 22 лютого у світі зареєстрували 312 711 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6293 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 111 962 912 випадків інфікування, з них 312 711 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 478 173 особи, з них 6293 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 87,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту.