"Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців

На думку нардепа від "Слуги народу" Олександра Корнієнка, відставка Кабміну - це "вічна тема".

Перспектива зміни уряду поки не обговорюється. Про це в інтерв'ю LB.ua, яке вийшло 19 лютого, сказав перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Це вічна тема. Вона завжди може обговорюватися. Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців", - сказав він.

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