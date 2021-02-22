"Режим Лукашенка сміється": Тіхановська назвала санкції Заходу проти Білорусі насмішкою

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що санкції Заходу проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі є "насмішкою".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише The Sunday Times.

Вона підкреслила, що санкції США й Євросоюзу не зможуть "змінити ситуацію в Білорусі". У той же час, Тіхановська вважає важливим те, що Захід не визнав Олександра Лукашенка обраним президентом Білорусі.

"Під санкціями всього 90 осіб. Це насмішка, й режим президента Білорусі Олександра Лукашенка сміється", — заявила Тіхановська.

Колишня кандидатка в президенти пропонує санкції, які "підірвуть фінансову систему країни". Тіхановська також просить Захід підтримувати опозиційні ЗМІ та правозахисні організації.

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У Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента, які супроводжувалися масовими фальсифікаціями на користь Олександра Лукашенка, який одноосібно править країною 26 останніх років.

Незабаром після виборів головний конкурент Лукашенка Світлана Тіхановська була змушена виїхати до Литви.

Протести і страйки в Білорусі тривають вже більше ніж пів року. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.

Багато протестувальників зазнали переслідувань, тисячі були затримані. Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, жорстоко били їх. Від початку протестів загинуло кілька людей.