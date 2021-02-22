Ще в одному дитсадку на Тернопільщині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, - ДСНС

У селі Джурин Тернопільської області в дитячому садку стався спалах гострої кишкової інфекції, захворіли дев'ятеро дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"21 лютого в с. Джурин Чортківського району в дитячому саду лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової інфекції у 9 дітей (2014 року - 2018 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, двоє хворих дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, семеро лікуються амбулаторно. Стан їхнього здоров'я задовільний.

Всього в дитячому садку перебували 16 дітей.

Фахівці проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

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Як повідомлялося, раніше в одному з дитячих садів Тернополя 11 дітей захворіли на гостру кишкову інфекцію. Випадок класифікували як інфекційний спалах.