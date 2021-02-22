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Окупанти в Криму забороняють використання української та кримськотатарської мов, - представництво Зеленського в АРК

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Окупанти в Криму забороняють використання української та кримськотатарської мов, - представництво Зеленського в АРК
Російська окупаційна "влада" в Криму порушує права місцевих жителів на використання рідної для них мови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Зазначається, що з перших днів тимчасової окупації російська окупаційна "адміністрація" порушувала право громадян України користуватися рідною для них мовою, зокрема українською та кримськотатарською.

"Окупаційна "влада" Криму фактично заборонила користуватись українською, знищує українські медіа, школи та інші навчальні заклади. Така ж ситуація з кримськотатарською мовою: маючи заяви та визначення окупаційної адміністрації про те, що вона є однією з офіційних мов, реальних можливостей використання мови та її розвитку на Кримському півострові немає", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    У меня тоже родственники в Феодосии живут. Рассказывают что не только на украинском уже никто не разговаривает а и на росийском стараются помалкивать. И только вечером на кухне шепотом перешептываются, чтобы росийские чекисты которых заселили в их дом не услышали через вентиляцию и ночью не приехал воронок.
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