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Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов

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Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов
Досягнуто домовленості про збільшення поставок в Україну американської вакцини від коронавірусу NovaVax.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - зазначив Степанов.

Він також уточнив, що загальний обсяг вакцин NovaVax, який буде поставлений в Україну, на сьогодні становить 15 млн доз.

За даними міністра, поставки вакцини NovaVax заплановані на початок липня 2021 року.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5048
  • Fly Flyiovich
    Чувак, если бы от вранья росли уши, у тебя бы давно были бы ослиные.
  • Привет
    Самолет с вакциной из Индии уже больше суток летит...при всем том что регулярный рейс Киев-Дели имеет 6 часов 15 минут полета...
    Степашка жги дальше..
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