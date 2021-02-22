Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов

Досягнуто домовленості про збільшення поставок в Україну американської вакцини від коронавірусу NovaVax.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - зазначив Степанов.

Він також уточнив, що загальний обсяг вакцин NovaVax, який буде поставлений в Україну, на сьогодні становить 15 млн доз.

За даними міністра, поставки вакцини NovaVax заплановані на початок липня 2021 року.

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