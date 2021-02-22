COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ

Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями. Перша партія COVID-вакцини вже перебуває на прямому маршруті до України.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком - в лютому.

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"З дня на день Україна очікує першу партію вакцини проти коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca прибув за місцем призначення і прямо зараз перебуває на прямому маршруті в Україну", - заявила Шаталова.