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COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ

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COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ
Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями. Перша партія COVID-вакцини вже перебуває на прямому маршруті до України.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком - в лютому.

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"З дня на день Україна очікує першу партію вакцини проти коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca прибув за місцем призначення і прямо зараз перебуває на прямому маршруті в Україну", - заявила Шаталова.

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5413 COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8307
  • игор ємець
    При Порошенко вже давно йшла повним ходом вакцинація Пфайзером, а нарід би кляв його на чому світ стоїть.
  • Tesoro Malu
    COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5262

    С Марса уже пришла чука фото, Степанов все еще ищет вакцину 🤣🤣🤣🤣
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