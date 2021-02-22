Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський

Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході форуму "Україна 30".

За словами Зеленського, є кілька амбітних проєктів.

"Один із них - це київська обхідна дорога. ... Ми плануємо почати реалізацію київської обхідної дороги вже цього року. Її загальна протяжність 150 км", - зазначив президент.

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Нагадаємо, план передбачає спорудження Київської обхідної дороги так званим півкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона налічуватиме шість ділянок і з'єднає траси М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків і М-01 Київ - Чернігів. Також будівельники зведуть міст з підходами через річку Дніпро довжиною понад 25 км. Будівництво першої ділянки почнуть вже в 2021 році.

КОД з'єднає між собою найбільші міста Київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста.