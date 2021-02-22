Протягом трьох років у межах "Великої реставрації" будуть відреставровані приблизно 150 історичних об'єктів, - Зеленський

У межах програми "Велика реставрація" в Україні планують відновити і відреставрувати приблизно 150 культурних та історичних об'єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".

"Цього року ми почали програму "Велика реставрація". Йдеться про відновлення українських замків, музеїв, театрів, інших проблем нашої історичної та культурної спадщини", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, за три наступні роки будуть відреставровані приблизно 150 таких об'єктів по всій Україні.

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