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Протягом трьох років у межах "Великої реставрації" будуть відреставровані приблизно 150 історичних об'єктів, - Зеленський

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Протягом трьох років у межах "Великої реставрації" будуть відреставровані приблизно 150 історичних об'єктів, - Зеленський
У межах програми "Велика реставрація" в Україні планують відновити і відреставрувати приблизно 150 культурних та історичних об'єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".

"Цього року ми почали програму "Велика реставрація". Йдеться про відновлення українських замків, музеїв, театрів, інших проблем нашої історичної та культурної спадщини", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, за три наступні роки будуть відреставровані приблизно 150 таких об'єктів по всій Україні.

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Топ коментарі

  • Fantomas
    100 школ уже построено, 100 детсадков, 100 аэропортов
    150 окружной дороги вокруг Киева
    теперь 150 больших реставраций

    под коксом всё легко и весело строится В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9669
  • саша паламарчук
    В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1174
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Большая стройка... Большая реставрация... Понятно, явный синдром маленького наполеончика. В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2676
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