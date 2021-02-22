Раніше всі думали, що Україна з хорошими дорогами - фантастика. Ми довели, що це реальність, - Зеленський

Тема будівництва доріг є пріоритетом для чинної влади.

Про це сьогодні в ході форуму "Україна 30" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що раніше про дороги існувало багато жартів, а на їх будівництві розкрадали "не один мільйон".

"Усе думали, що Україна і хороші дороги - це фантастика. Ми довели, що це може стати реальністю. Незважаючи на коронакризу, результат за минулий рік - 6,5 тисячі км доріг, з них 4 тис. - державного значення, і 2,2 тис. місцевих доріг. Це вже історія", - уточнив глава держави.

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"Ми не збираємося зупинятися. Наша мета на поточний рік - 4,5 тис. км державних доріг і 2 тис. місцевих доріг", - уточнив президент.

Він також уточнив, що тема доріг - пріоритет для чинної влади.

"Це помітно для всіх наших громадян. Цікаво, що вперше в історії України опозиція критикує владу за те, що вона будує дороги", - пожартував президент.