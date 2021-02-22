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Ми розраховуємо на кошти МВФ і впевнені в їх отриманні у 2021 році, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна впевнена в отриманні траншу від МВФ у 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30".

"Ми розраховуємо на ці гроші", - сказав Зеленський, коментуючи запитання про кошти МВФ.

Водночас, відповідаючи на питання, чи думає глава держави, що до кінця року Україна отримає транш МВФ, Зеленський сказав: "Упевнений у цьому".

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Топ коментарі

  • Сашка Днепр
    Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6364
  • Павло ШОвте
    Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8217
  • belge
    Вова, шо ты вцепился в этот МВФ, как вошь в кожух? Ты еврей или кто? Требуй от Германии компенсаций за две мировые войны.
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