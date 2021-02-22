Ми розраховуємо на кошти МВФ і впевнені в їх отриманні у 2021 році, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна впевнена в отриманні траншу від МВФ у 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30".

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"Ми розраховуємо на ці гроші", - сказав Зеленський, коментуючи запитання про кошти МВФ.

Водночас, відповідаючи на питання, чи думає глава держави, що до кінця року Україна отримає транш МВФ, Зеленський сказав: "Упевнений у цьому".

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