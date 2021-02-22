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Зеленський обіцяє нові потяги: Залізнична поїздка між містами має тривати щонайбільше три-чотири години

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Зеленський обіцяє нові потяги: Залізнична поїздка між містами має тривати щонайбільше три-чотири години
Президент України Володимир Зеленський заявив про роботу над удосконаленням існуючих маршрутів поїздів "Інтерсіті", а також анонсував запуск нових маршрутів.

"Ми удосконалюємо маршрути "Інтерсіті" та готуємо нові. Наша мета - щоб залізнична поїздка між містами займала в українців щонайбільше три-чотири години", - сказав він на форумі "Україна 30. Інфраструктура" в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами глави держави, з цією метою Крюківський вагонобудівний завод отримав держзамовлення і виготовляє нові пасажирські вагони.

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"Сьогодні Крюківський завод має державне замовлення і виготовляє нові пасажирські вагони для залізниці", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    так не вагоны новые надо... Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 6846.а рельсы выравнивать и тягу локомотивов увеличивать.
    клоун он и в физике клоун.
  • Топ Ган
    Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 6802 Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 5039
  • саша паламарчук
    Зеленский обещает новые поезда: Железнодорожная поездка между городами должна занимать максимум три-четыре часа - Цензор.НЕТ 1062
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