Україна за кілька років побудує міжнародний аеропорт на Закарпатті та спроєктує новий - на Донбасі, - Зеленський

Україна планує побудувати новий аеропорт на Донбасі, про це на пресконференції в понеділок заявив президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що за кілька років ми побудуємо абсолютно новий аеропорт (на Закарпатті. - Ред.). І другий - (аеропорт. - Ред.) на Донбасі. Між Луганською і Донецькою областями зараз будуть знаходити точку, і цього року ми почнемо проєктування нового серйозного аеропорту для цих двох областей", - заявив він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Зеленського, на Донбасі планується побудувати новий аеропорт саме для цивільної авіації.

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"Ми могли б відкрити і відновити Маріупольський аеропорт. Але сьогодні військові кажуть, що для нас це небезпечно", - підкреслив президент.

Він також повідомив, що на Закарпатті планується в найближчі два роки побудувати новий аеропорт, оскільки в аеропорту "Ужгород" є низка стратегічних проблем, зокрема необхідність заходу на посадку з використанням авіапростору Словаччини.