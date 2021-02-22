Зеленський про фонд боротьби з COVID-19: Гроші звідти брали лише на пріоритетні цілі

Президент України Володимир Зеленський, пояснив, яким чином виділялися кошти з фонду боротьби з COVID-19.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в межах форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.

"Ковідний" фонд - це були всі програми. Ми поставили межі: "не можна брати гроші". Беремо гроші звідти лише туди, що зараз в пріоритеті", - пояснив президент.

За словами глави держави, це соціальна допомога, армія і оновлення техніки.

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