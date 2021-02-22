Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лобісти, які намагаються зіпсувати відносини української влади з Міжнародним валютним фондом.

Про це Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Інфраструктура", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Я вважаю, що у нас нормальні відносини з МВФ. Я вважаю, що всередині країни нам ніхто не допомагає з цією темою, а навпаки. Я знаю, що багато людей, багато лобістів працюють окремо з МВФ, розповідаючи що тут відбувається в Україні: "Аяяй тут таке. Таке страшне, ось якби ми були. Ми б показали". Тобто помічників немає", - заявив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що розраховує на кошти МВФ і впевнений в їх отриманні в 2021 році.

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