Київський безпековий форум: Що робити з Росією? Яка перспектива нинішніх протестів у РФ? Чи можлива ліберальна Росія? ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
Що робити з Росією? Це питання належить до вузлових проблем міжнародних відносин ХХІ століття.
- Чи здатна Росія на внутрішню демократичну трансформацію і чи можлива ліберальна Росія?
- Яка реальна перспектива нинішніх громадських протестів у Росії?
- Чи здатні протестні рухи спровокувати нову зовнішню і внутрішню агресію Кремля?
- Яким чином Захід може забезпечити політику стримування режиму президента Путіна і підтримати демократичні зрушення в Росії?
- Яка роль в демократичних процесах на Сході Європи належить Україні?
Ці та інші питання обговорюватимуть:
Ґаррі Каспаров – відомий російський опозиційний діяч та громадський лідер, міжнародний правозахисник, публіцист, Голова міжнародної Фундації з прав людини.
Майкл МакФол – відомий американський дипломат і провідний світовий експерт з питань Росії та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Колишній Посол США в Росії, а сьогодні директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.
Віола фон Крамон-Таубадель – відома німецька політична діячка, член Європейського Парламенту і Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.
Арсеній Яценюк – Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках і Голова Київського Безпекового Форуму.
Данило Лубківський – заступник міністра закордонних справ України і Дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, директор Київського безпекового форуму (модератор дискусії).
Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.