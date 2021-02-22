Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський
3 21743
Готується проєкт будівництва житла з сонячними панелями для внутрішньо переміщених осіб у співпраці з НАК "Нафтогаз".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"(Житло. - Ред.) для переселенців - це частина програми "Велике будівництво", готуються матеріали. Окремо до цієї частини підключений "Нафтогаз", бо ми будемо будувати, пропонувати формат повністю з сонячними панелями, батареями. Там складна історія, але вона буде в цьому році запропонована", - повідомив Зеленський у ході пресконференції на форумі "Україна 30. Інфраструктура" в понеділок.