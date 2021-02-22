Новини • Біженці з Криму та Донбасу

Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський

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Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський
Готується проєкт будівництва житла з сонячними панелями для внутрішньо переміщених осіб у співпраці з НАК "Нафтогаз".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"(Житло. - Ред.) для переселенців - це частина програми "Велике будівництво", готуються матеріали. Окремо до цієї частини підключений "Нафтогаз", бо ми будемо будувати, пропонувати формат повністю з сонячними панелями, батареями. Там складна історія, але вона буде в цьому році запропонована", - повідомив Зеленський у ході пресконференції на форумі "Україна 30. Інфраструктура" в понеділок.

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Топ коментарі

  • Андрей Гальченко 3d9520ab
    Выключите этот фонтан красноречия . Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2177
  • Серый Вовк
    Где это будет ? Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 88В Нью-Васюки ?
  • Серый Вовк
    Я тоже люблю Остапа Бэндера .... Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4506замечательный персонаж .
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