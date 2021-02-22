Тільки з COVID-тестом: влада Польщі планує посилити вимоги до в'їзду іноземців у країну

Цього тижня влада Польщі планує посилити вимоги до в'їзду іноземців у країну. Зокрема, приїжджі повинні будуть мати при собі негативний тест на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив глава Мінохоронздоров'я республіки Адам Недзельський в ефірі телеканалу TVN24.

Він зазначив, що до введення нових вимог міністерство хоче допрацювати правила і деталі. Також повинні підготуватися всі служби.

"Прикордонна охорона каже, що їй потрібно як мінімум 48 годин, щоб досягти оперативної готовності на окремих прикордонних пунктах. Тому я думаю, що до кінця тижня це відбудеться", - сказав міністр.

Недзельський уточнив, що в разі відсутності тесту громадянин, який в'їжджає в республіку, піде на 10-денну ізоляцію.

Загальна кількість заражених з початку епідемії в Польщі становила 1 631 727, з них 1 372 326 одужали, а 42 077 пацієнтів померли.

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