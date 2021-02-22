Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні
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В Україні працюють над вирішенням проблеми високотехнологічного розвитку і мають намір побудувати потужну систему індустріальних парків у кожному регіоні країни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас є важлива й амбітна мета розвитку індустріальних парків. Це популярний у світі принцип організації промисловості, який є ефективним інструментом залучення інвестицій", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що нині в Україні є 46 індустріальних парків, але "велика частина з них на папері, без необхідної інфраструктури, без комунікацій, без доріг".
Зеленський також зазначив, що зараз активно триває будівництво об'єктів соціальної інфраструктури по всій країні.