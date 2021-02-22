"Іпотека під 7% цього року буде", - Зеленський

Президент Зеленський розповів, що іпотека під 7% має почати працювати в 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30".

"Іпотека цього року під 7% буде. Як ми і обіцяли, в 2021 році вона має почати працювати. Не все так просто з цією іпотекою. Але ми дійсно 1,5 року боролися з тим, щоб НБУ знизив облікову ставку", - підкреслив Зеленський.

Водночас, за словами президента, щомісяця ця програма спрощуватиметься, щоб "люди могли долучитися до цієї програми".

"Ми розуміємо, що бум в Україні економічний, бум кредитний і іпотечний, я вважаю, може бути, коли відсоток за кредитами буде 5, іпотека та кредити - 5. Я вважаю, що це наша мрія, ми можемо до неї дійти і обов'язково дійдемо", - додав президент.

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